Ryanair är Europas största flygbolag

Kriget om de Europeiska flygresenärerna fortsätter. Det irländska lågprisbolaget Ryanair hade ett bra år förra året. Under 2016 flög man 117 miljoner passagerare, jämfört med Lufthansa som tillsammans med dotterbolagen Swiss och Eurowings nästan kom upp i 110 miljoner passagerare, rapporterar Dagens Industri som hänvisar till nyhetsbyråerna Reuters och AFP.

Lufthansa drabbat av strejk

Lufthansa, vars piloter så sent som i november gick ut i en sex dagar lång strejk, hade under det senaste året en tillväxt på blygsamma 1,8 procent medan Ryanair ökade med 15 procent och landade rekordsiffror. Använder man branchens egna mått med passagerarkilometer (antal passagerare transporterade per kilometer) är Lufthansa långt större än Ryanair som inte har några långdistansflygningar.

Lufthansa lär bjuda på hårdare konkurrens under 2017, då man har blivit huvudägare till Brussel Airlines som kommer vara en del av lågprissatsningen Eurowings, skriver Dagens Nyheter.

LÄS MER: