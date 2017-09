Snart kan strulet med laptops och surfplattor i säkerhetskontrollen på flygplatsen vara ett minne blott. Dessutom kan resenärer slippa paketera sina medtagna vätskor (upp till 100 milliliter) i små plastpåsar.

Allt tack vare modern röntgenteknik, skriver The Telegraph.

Ska använda datortomografi

Röntgentekniken är i form av datortomografi. En teknik som hittills har använts inom vården då den ger mycket detaljerade 3D-bilder utav kroppens organ – och väntas göra det även när kroppar och organ nu byts ut mot handbagage.

Under förra veckan godkände den amerikanska federala myndigheten, under departementet för inrikes säkerhet, tekniken som tillförlitlig och säker, skriver The Telegraph.

Tekniken har hittills provats i USA och Storbritannien.

Tiden väntas minska drastiskt

Tiden det tar för passagerarna att komma igenom säkerhetskontrollen väntas minska drastiskt, menar Jim Ryan, chef för säkerhetsdetektering och energiteknik vid företaget Analogic som tagit fram skannrarna.

– Med rekordmånga flygresor per år och nya hot mot allmänheten är det allt viktigare att använda avancerad teknik som kan snabba på resan med bibehållen säkerhet, säger han till The Telegraph.