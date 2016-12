10 händelser under 2016 som kommer förändra världen

1. TRUMP VINNER PRESIDENTVALET I USA

The Big One. Den där händelsen som tidsresenärerna kommer att resa tillbaka till eftersom det sedan gick åt...

Nej, så illa ska de väl inte vara. Men vi lever i osäkerhetens tid. Det var få, ytterst få som trodde att Donald Trump verkligen skulle vinna presidentvalet. Inte ens han själv trodde på det.

Den amerikanska presidentvalskampanjen har redan skrivit in sig i historien som en av de mest extrema någonsin. Donald Trump bröt mot alla regler, for med osanningar som i mer normala tider skulle ha fällt honom.

Donald Trump vinner det amerikanska presidentvalet. Foto: Andrew Harnik / AP TT NYHETSBYRÅN

Men han visade att - i alla fall år 2016 - så gällde inte gamla visdomar längre. USA har inte i modern tid valt en president som är så illa förberedd på jobbet som Donald Trump.

Hur kommer det att gå? Ingen kan påstå sig veta det. Ronald Reagan räknades också ut av kritikerna 1980, men det slutade rätt bra. Så, kanske... Säkert är att om det går åt skogen med Trump, så kan ingen säga att varningssignalerna inte fanns där.

Theresa May utsågs till ny premiärminister. Foto: Hannah Mckay / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

2. BRITTERNA GÖR TUMMEN NER TILL EU

Den första av de två stora chockerna i västvärlden detta år. Ja, mätningarna visade att det var jämnt, men de flesta oberoende bedömare och experter trodde att britterna i slutänden skulle rösta för att stanna kvar i EU.

Strax före klockan 05.00 den 24 juni meddelade i stället BBC:s veteranankare David Dimbleby att:

– We're out! - Vi är ute.

Storbritannien var alltid en lite motsträvig medlem av EU, men chockvågorna från Brexit kändes över hela kontinenten och gav hopp och medvind till de populistiska EU-krafter som växer sig allt starkare.

1990-talet var ett decennium av optimism och framåtanda för EU. 2010-talet har förvandlats till dess raka motsats. Brexit kan visa sig vara en vändpunkt, ögonblicket då bygget började rasa samman.

Folkomröstningen fick i alla fall omedelbara och dramatiska effekter på inrikespolitiken i Storbritannien. David Cameron avgick som premiärminister, ledarna för Brexit föll oväntat som käglor och ny premiärminister blev i stället Theresa May.

2017 kan bli året då regimen slutligen vinner inbördeskriget. Foto: Hassan Ammar / AP TT NYHETSBYRÅN

3. ASSADS REVANSCH I SYRIEN

Det är ett mantra som vi hört gång på gång, det finns inga militära lösningar i Syrien.

Nå, Rysslands president Vladimir Putin är av en annan åsikt. Och 2016 blev året då Ryssland på allvar hjälpte Syriens president Bashar al-Assad att vända på krigslyckan.

Ingenstans var det tydligare än i Aleppo, Syriens största stad som i praktiken varit delad sedan 2012. Det var ingen tillfällighet att de syriska regeringsstyrkorna med rysk hjälp satte i sin stora offensiv efter det amerikanska presidentvalet när USA är handikappat av maktöverlämnandet.

Inte för att president Barack Obama visat något större intresse för militära äventyr i Syrien. Putin hyser ingen sådan fruktan. Och med en krigföring som tog liten hänsyn till civila offer - sjukhus har varit återkommande mål - så knäcktes till slut försvarsviljan i Aleppo.

Al-Assad hade tidigare under året firat framgångar även kring Damaskus och återerövringen av Palmyra (som dock IS stormade in i igen i december). 2017 kan bli året då regimen slutligen vinner inbördeskriget. Men det kommer i så fall att ske med rysk och iransk hjälp.

Strax före jul körde en lastbil in på en julmarknad. Foto: Hermann Bredehorst / POLARIS POLARIS IMAGES

4. LASTBILEN BLEV ETT TERRORVAPEN

År 2015 blev ett svart år då IS-inspirerad terror hemsökte Paris två gånger. 2016 blev inte så mycket bättre det.

Den 22 mars exploderade två bomber på Bryssels internationella flygplats och kort därefter detonerade även en bomb på Bryssels tunnelbana.

Attacken mot Paris i november 2015 hade kopplingar till Bryssel, men flera av de inblandade greps aldrig. De dök i stället upp i den belgiska huvudstaden i mars. 32 personer dödades och över 300 skadades.

Frankrike skonades inte i år heller. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel visade i Nice på själva nationaldagen den 14 juli att även en lastbil kan bli ett dödligt terrorvapen. 103 dödades på strandpromenaden när han mejade ner män, kvinnor och barn.

Samma vapen användes sedan strax före jul i Berlin då en lastbil plöjde rätt in i en lokal julmarknad med minst tolv döda som följd

IS militära motgångar i Syrien och Irak är något att glädjas åt, men det kommer på kort sikt inte att minska terrorhotet mot Europa. Det kan tvärtom bli värre när IS-veteraner återvänder hem.

Försöket den 15 juli att störta president Recep Tayyip Erdogan misslyckades. Foto: Str / AP TT NYHETSBYRÅN

5. TRE VECKOR SOM SKAKADE TURKIET

Militärkuppernas tid var inte förbi i Turkiet, trots allt. Men försöket den 15 juli att störta president Recep Tayyip Erdogan misslyckades.

Över 300 miste livet och mer än 2 000 personer skadades under en dramatisk natt. Det vara bara en del av armén som stod bakom kuppförsöket, men de bekämpades av Erdogan-trogna soldater och tusentals civila som kom ut i protest mot militärens försök.

Erdogan har sedan använt kuppförsöket för att kväsa en kritisk press och fängsla inte bara soldater utan även domare och lärare som anklagas för att ha stött kuppen.

Kuppförsöket kom mindre än tre veckor efter att en terrorattack mot Istanbuls flygplats krävt 42 döda. Turkiets stabilitet är hotad dels av den uppblossande konflikten med landets kurder, dels av kampen mot IS vars terror allt oftare drabbar även Turkiet.

Erdogan vill nu stärka sin makt än mer och kuppförsöket 2016 kan leda till att vi får leva med honom i många, många år framöver som Turkiets ledare.

Expressens Magda Gad på plats. Foto: Rebin Rozhbayane

6. SLAGET OM MOSUL

Så kom den då slutligen, offensiven mot Mosul. Det var i juni 2014 som IS stormade in och tog kontrollen över Iraks näst största stad.

Det var där som ledaren Abu Bakr al-Baghdadi några veckor senare utropade sitt kalifat, sitt muslimska rike. Men krigslyckan har vänt sedan länge.

Inget symboliserar det tydligare än den offensiv som Iraks armé tillsammans med kurdiska allierade inledde i oktober. IS har fortfarande kontrollen över staden men det mesta tyder på att terrororganisationen dagar där är räknade.

Iraks armé - understött av amerikanskt stridsflyg - kan inte kosta på sig att lägga staden i ruiner med mängder av civila offer, så detta tar tid. IS kämpar med fanatikernas övertygelse och slår tillbaka med bland annat självmordsbombare.

Men 2016 har varit ack så tufft för IS. Organisationen har lidit nederlag på nederlag och 2017 kan mycket väl bli året då även ”huvudstaden” Raqqa i Syrien faller.

Colombias president Juan Manuel Santos fick Nobels fredspris. Foto: Terje Pedersen / AP TT NYHETSBYRÅN

7. ETT FREDSPRIS SOM GJORDE SKILLNAD

Dags för lite goda nyheter. För jodå, det fanns sådana också.

Det blev äntligen ett slut på den 50 år långa konflikten i Colombia med vänstergerillan Farc. En konflikt som beräknas ha krävt över 220 000 liv.

Men freden satt rätt långt inne. Colombias president Juan Manuel Santos hade haft som mål ett slut på kriget sedan han kom till makten 2010.

Parterna förhandlade fram ett fredsavtal i somras, det skrevs under i september men när sedan Colombias folk röstade om det så blev det överraskande nej. Många ansåg att Farc kommit för lindrigt undan.

Det hindrade dock inte Nobels fredskommitté i Oslo från att ge årets fredspris till just Juan Manuel Santos. Och denna gång - till skillnad från när Barack Obama parodiskt fick det 2009 - så ledde det verkligen till fred.

För parterna förhandlade om avtalet en smula, skrev under det på nytt och denna gång fick parlamentet i stället godkänna det. Så när president Santos tog emot priset, så var freden han prisats för ett faktum.

Den 25 november avled ”El Comandante”, 95 år gammal. Foto: Dominique Jacovides / Bestimage / STELLA PICTURES

8. FÖRÄNDRINGENS VINDAR ÖVER KUBA

När historieböckerna skrivs om Barack Obamas utrikespolitik så kommer den 21 mars 2016 att finnas med. Det var då Air Force One landade på Havannas flygplats.

Obama och Kubas president Raul Castro beslutade i slutet december 2014 att återuppta de diplomatiska relationerna igen och 2016 blev året då Obama slutligen kom på besök.

Det var ett tag sedan en amerikansk president varit där, trots att Kuba bara ligger 150 kilometer söder om Florida. Den senaste presidenten före Obama var Calvin Coolidge och året var 1928.

Fidel Castro kritiserade - föga förvånande - besöket när det väl var över. De två träffades aldrig och kommer inte att göra det heller.

Den 25 november avled ”El Comandante”, 95 år gammal. Lillebror Raul kommer att fortsätta styra landet till 2018.

Återstår att se om Obamas töväderspolitik mot Kuba också överlever Donald Trump.

Detta var tänkt att bli Dilma Rousseffs triumfår. Det blev raka motsatsen. Foto: Mario Tama / GETTY IMAGES GETTY IMAGES SOUTH AMERICA

9. PRESIDENTEN SOM MISSADE OS

Detta var tänkt att bli Dilma Rousseffs triumfår. Det blev raka motsatsen.

När året började var hon Brasiliens president och kunde se fram emot ett år då Rio de Janeiro skulle stå som värd för sommar OS, detta två år efter att landet arrangerat fotbolls-VM.

Ett OS blev det men de fick äga rum utan president Dilma Rousseff. Den 12 maj röstade Brasiliens senat för att ställa henne inför riksrätt.

Brasilien är ett djupt korrumperat land och en stor mängd politiker är indragna i olika skandaler. Dilma Rousseffs fall blev att hon under valåret 2014 gav sken av att de ekonomiska siffrorna var bättre än de var.

Det finns brasilianska politiker som gjort sig skyldiga till betydligt värre saker, men Rousseffs fälldes av senaten den sista augusti och fick kliva ner.

Vladimir Putin är på många sätt den största vinnaren detta år. Foto: Alexei Druzhinin / AP TT NYHETSBYRÅN

10. ÅRETS PERSON – VLADIMIR PUTIN

Jag vet, jag vet, det var Donald Trump som veckotidningen Time utsåg till årets person. Och det var förstås på många sätt exakt vad Trump var.

Trump kan känna sig nöjd. Med det kan också Rysslands president Vladimir Putin göra. Han är på många sätt den största vinnaren detta år.

Rysslands militära ingripande i Syrien har vänt på krigslyckan där och visat att landet åter är en internationell aktör att räkna med. Och utvecklingen i Europa går i Putins riktning, med ett allt mer splittrat EU och med Putin-vänliga nya ledare i länder som Bulgarien och Moldavien.

Många av de europeiska populister - både på höger och vänsterkanten - som kan komma till makten nästa år har också ett gott öga till Putin.

Och så vann förstås Trump i USA. Ryssland verkar ha haft sitt finger med i spelet där också med läckorna till Wikileaks.

Putins Ryssland har i flera år varit en värld bortom sanning och fakta. Detta blev året då det systemet framgångsrikt gick på export.